Загроза з боку Ірану: ізраїльський журналіст детально описав, що відбувається на Близькому Сході

Після авіаудару, який Ізраїль наніс по іранському дипломатичному консульству в Дамаску, Іран неодноразово погрожував відповісти. Але при цьому в засобах масової інформації даються досить суперечливі меседжи з приводу реальності цих погроз.

Американська розвідка повідомляла, що іранці можуть здійснити удар вже до кінця цього тижня. Офіційно ізраїльські силовики це заперечують. Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що іранці зараз вкрай емоційні, а тому можуть діяти нераціонально та "наробити дурниць".

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Двозначні заяви Ірану

Іранці починають вкидати дуже суперечливі меседжи. З одного боку, повідомляють, що за жодних обставин удар не буде здійснений іранськими "проксі" – Хезболлою, хуситами та іншими "бандюками", які нібито отримали з Тегерана попередження не лізти, оскільки це має бути обов'язково удар з Ірану.

З іншого боку, абсолютно всі політологи наголошують у ЗМІ, що Іран в жодному разі не зв'язуватиметься з Ізраїлем і не "шукатиме пригод на свою п'яту точку", а спеціально для цього Іран має "проксі" – в Іраку, Сирії, Лівані та Ємені. І йому достатньо цих "проксі", щоб ті ж самі безпілотники або ті ж ракети запустити.

Також вони погрожують, що помстяться та завдадуть Ізраїлю такого удару, від якого він не оговтається. З іншого боку, якийсь заступник міністра в Ірані сказав, що якщо Ізраїль закінчить операцію в Газі, то Іран готовий утриматися від ударів взагалі, щоб не ескалувати напруженість,

– сказав Зільбер.

А в Газі, до речі, зараз взагалі не відбувається військових дій, там лишилася одна ізраїльська бригада, яка охороняє перешийок між північною та південною частиною Сектору.

Ще кажуть, що Ізраїль порушив усі "червоні лінії" і жодне ізраїльське посольство тепер не може бути у мирі та безпеці. А потім повідомляють, що Іран відповість, але так, щоб це не могло спровокувати війну на Близькому Сході.

Безліч своїх власних проблем

Ізраїльський журналіст переконаний, що загроза з боку Ірану трохи перебільшена.

Днями я розмовляв з іранським політологом. Він натякнув, що в Корпусі вартових ісламської революції є люди, яких хочуть позбутися. Для цього їм оформлюють відрядження до Сирії чи Лівану – і потім про це якимось чином дізнається ізраїльська розвідка,

– наголосив Цві Зільбер.

За його словами, можливо, вони самі й "зливають" інформацію, бо генерал Захеді, за яким вони так сьогодні журяться, кілька разів скасовував, переносив, змінював курс прямування, змінював літаки. Але все одно коли він прибув до Дамаску, про це відразу дізналася ізраїльська розвідка.

Мохаммад Реза Захеді – іранський воєначальник, бригадний генерал та командувач сухопутними силами Корпусу вартових ісламської революції. Він та інші високопосадовці якраз перебували у консульстві під час авіаудару Ізраїлю.

Якщо це справді так і Іран розуміє, що це його внутрішні справи, то вони не будуть розпочинати війну. Вони розуміють, що якщо завдадуть зі своєї території удару по Ізраїлю, то може бути, що Америка втрутиться.

В іранського режиму сьогодні багато проблем. І якщо Іран вживе якихось дій виключно з помсти і це призведе до поганих наслідків, то суспільство цього не зрозуміє. А режим сьогодні залежний від громадської думки,

– сказав журналіст.

В Ірані діє старий тоталітарний режим, в якому є величезна протидія всередині суспільства.

На думку Зільбера, що сильніше іранський режим нав'язує всім іслам, то більше суспільство стає світським, а режим – дедалі клерикальнішим. І поки що невідомо, чи наважиться він на велику війну.

Що передувало погрозам з боку Ірану