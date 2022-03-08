Авіаудар по Охтирці: рятувальники витягли з-під завалів 6 людей

Окупанти завдали сильний авіаудар по житловому районі Охтирки. Рятувальникам вдалося евакуювати з-під завалів 6 людей.

Наразі людей, які перебували під завалами, передали медикам. Про це в ДСНС повідомили 8 березня.

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Окупанти завдали авіаудар пізно ввечері 7 березня.

Було врятовано, у тому числі з-під завалів, 6 людей, яких передано медпрацівникам,

– мовиться в повідомленні.

У результаті обстрілів загорівся газорозподільчий пункт. Рятувальникам вдалося загасити пожежу.

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