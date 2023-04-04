Росія завдала авіаудару по Чернігівщині: ворожі бомби зруйнували 2 будинки

Удень 4 квітня росіяни завдали авіаудару по Чернігівській області. Під удар потрапило село Печенюги.

Оперативне командування "Північ" повідомило, що близько 17:31 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у селі спалахнула пожежа після ворожої атаки. Унаслідок авіаудару спалахнув приватний будинок та господарські будівлі.

Зверніть увагу Можливості досить серйозні, – військовий експерт пояснив, як працює російська керована бомба

Росіяни атакували з винищувачів Су-35

В ОК "Північ" повідомили, що за попередніми даними, росіяни завдали авіаудару по селу Печенюги з винищувачів Су-35. З їхньою допомогою ворог запустив 2 авіабомби на Чернігівщину.

Журналісти Суспільного поспілкувалися з мешканцями села, по якому вдарили росіяни. За словами очевидців, авіаудару ворог завдав по центру Печенюг, а бомби впали між будинками.

Також місцеві кажуть, що удар зруйнував 2 житлові будинки, в одному з яких був місцевий мешканець. Його госпіталізували. Директорка Новгород-Сіверської лікарні Оксана Черненко уточнила в коментарі журналістам, що чоловік зазнав травм середнього ступеня важкості. Зараз він перебуває в операційній.

Росія активно використовує авіабомби

Останнім часом Росія все частіше використовує керовані авіаційні бомби для завдання ударів по Україні. Для таких атак російська авіація не заходить в зону дії української ППО, через що якраз і виникає основна небезпека. Відстань, на яку ворог може скинути такі боєприпаси залежить від швидкості літака та висоти, яку він може набрати. Під загрозою ударів такими бомбами є прикордонні та прифронтові райони, зокрема Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Запоріжжя та навколишні населені пункти.

Фактично єдиним засобом протидії цим бомбам є знищення її носія – винищувача. Поки що українська ППО не здатна уражати цілі на таких далеких відстанях, однак ЗРК Patriot чи SAMP/T, які нам пообіцяли партнери, збільшать радіус дії ППО до 150 та 100 кілометрів відповідно. Таким чином українська ППО може фактично відігнати ворожу авіацію на більш віддалені відстані, особливо на тимчасово окупованих територіях.