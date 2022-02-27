Авіаудари на Черкащині: глава ОДА розповів про ситуацію в області

Російські загарбники ввечері 27 лютого активізувалися на Черкащині. Окупанти вже завдали чотири авіаудари по території області.

Три із них – це місто Черкаси та один – Чорнобаївський район. На щастя, травмованих і поранених немає. Про це повідомив голова ОДА Олександр Скічко.

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У цілому ситуація контрольована. Без паніки! Ми сьогодні підключили до ситуаційного центру поліції 120 камер. Ми розширюємо мережу укриттів,

– сказав посадовець.

"Хочу звернутися до всіх, хто пильно стежить і телефонує на 102. Дуже важливо, аби ви перевіряли інформацію, яку надаєте. Тому що викликів надзвичайно багато – їх тисячі. Опрацювати їх займає певний час. Просимо максимально перевірити. Поліція має займатися виявленням реальних ДРГ", – додав він.

Олександр Скічко нагадав, що в області – комендантська година з 20:00 до 06:00 години.

Скічко спростував фейк

Голова ОДА також спростував фейк. Він оприлюднив відео з вибухом і зазначив, що це не Черкаси.