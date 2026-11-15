Росія вдарила авіабомбами по Запоріжжю: серед постраждалих – 2-річна дитина

Пізно ввечері 14 листопада російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед яких маленька дитина. У місті пошкоджені житлові будинки та десятки автомобілів.

Про це повідомляє ДСНС України.

Які наслідки авіаударів по Запоріжжю?

За інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки травмувалися шестеро людей, серед них – 2-річний хлопчик. Усім надають необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники обстежували місця ударів, шукали потерпілих та допомагали людям. Зокрема, з однієї з квартир їм вдалося деблокувати чоловіка.

Кадри з місця авіаудару / Фото ДСНС

Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки, гаражі та вікна багатоповерхівок.

Крім того, через атаку спалахнули легкові автомобілі. Пожежа охопила площу 25 квадратних метрів. Вогонь повністю знищив 10 автівок, ще 10 зазнали пошкоджень.

Як ліквідовували наслідки удару: дивіться відео

Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям. На місці ударів працювали екстрені служби міста та волонтери Загону швидкого реагування.

Нагадаємо, вдень 14 листопада російська армія завдала масованого удару по Запоріжжю. Тоді поранень зазнали 22 цивільні особи, зокрема троє дітей та шестимісячне немовля.

Також 13 листопада загарбники поцілили по житловій п'ятиповерхівці в Космічному районі Запоріжжя. Травми отримали 13 мешканців, з яких п'ятеро були неповнолітніми.