Повітряні сили ЗСУ продовжують нищити ворога на його території. Стало відомо про успішний удар по окупантах на Курщині. Як зазначили, самі військові, він відбувся завдяки "французькій демократії".

Разючі кадри атаки на росіян у Курській області оприлюднив телеграм-канал "Соняшник". На ньому зафіксоване використання нашими захисниками коригованих авібомб по особовому складу ФСБ у населеному пункті Тьоткіно, передає 24 Канал.

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Україна завдала потужного бомбового удару по ФСБ

Зазначається, що добряче прилетіло по об’єкту, який розташований на вулиці Комсомольська. Для удару було застосовано щонайменше дві французькі авіабомби AASM.

Авіація продовжує працювати на усіх напрямках, цього разу французька демократія добила гн*д із ФеСеБе в їх логові,

– йдеться у повідомленні військових.

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На кадрах видно, що авіабомбапробила стіну будівлі й здетонувала. Як наслідок – будівля була повністю зруйнована. Інформації про втрати противника наразі немає.

Нагадаємо, що AASM є комплектом модернізації для вже існуючих вільнопадаючих некерованих авіабомб на зразок американських JDAM, що вже використовуються українською тактичною авіацією.

До слова, ще на початку 2024 року Франція пообіцяла постачати Україні по пів сотні авіабомб AASM. До слова, у листопаді Париж заявив про передачу 6 винищувачів Mirage 2000-5F і 600 високоточних авіаційних бомб AASM.