Австралія допоможе Україні з летальною зброєю

В Австралії вирішити підтримати Україну у війні, яку проти неї розпочав Володимир Путін. До Києва допоможуть передати летальну зброю.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна допомагатиме Україні зброєю через партнерів із НАТО.

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Австралія допоможе Україні зброєю

Моррісон зазначив, що його країна вже надає Києву значну підтримку, надсилаючи засоби нелетальної допомоги.

Я поговорив з міністром оборони. Ми намагатимемося надати будь-яку можливу підтримку у вигляді летальних засобів через наших партнерів по НАТО, зокрема США та Велику Британію,

– зазначив політик.

Видання зауважило, що Австралія безпосередньо не передаватиме Україні зброю. Однак виділить НАТО гроші для підтримки поставок зброї.

Санкції Австралії проти Росії

Раніше стало відомо, що країна введе проти Росії нові санкції через вторгнення в Україну. Вони стосуватимуться олігархів та депутатів країни-агресорки. Перед цим австралійський прем'єр повідомляв, що держава запровадить обмежувальні заходи проти 25 росіян. Поступово їх можуть ввести проти приблизно 300 членів федеральних зборів країни-агресорки.

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