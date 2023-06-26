70 одиниць техніки, що змінять ситуацію на фронті: Австралія заявила про потужну допомогу ЗСУ

Увесь світ, зокрема Австралія, продовжує допомагати Україні у війні з Росією. Власне, стало відомо, у Канберрі погодили виділення нашій державі гуманітарної та військової допомоги на 110 мільйонів австралійських доларів.

У понеділок, 26 червня, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз оголосив про черговий пакет допомоги для нашої держави. У американській доларовій валюті його оцінюють у 74 мільйони. Водночас у виданні The Canberra Times розповіли про деталі цього.

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Допомога від Австралії

Відомо, що у цьому пакеті допомоги буде 14 причепів та 70 одиниць техніки, зокрема:

28 броньованих машин М113;

14 машин спеціального призначення;

28 середніх вантажівок MAN 40M.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак додав до цього, що Австралія також надішле Україні 105-міліметрові артилерійські боєприпаси: "Дякуємо нашим союзникам", – зазначив він.

Австралія підтримує Україну кожного дня після незаконного та аморального вторгнення Росії. Ми оголошуємо про нову підтримку України, яка справді змінить ситуацію на полі бою,

– заявив Ентоні Альбаніз.

Водночас лідер австралійської опозиції Пітер Даттон констатував, що з оголошенням цього пакета допомоги влада дещо затягнула та техніки можна було б передати більше.

Військова допомога: останні новини

Німеччина передасть Збройним Силам найближчими тижнями ще 45 самохідних зенітних установок Gepard. Також відомо, що Берлін у цьому році планує передати дві додаткові системи IRIS-T, а в наступному, 2024-му – чотири.

Окрім того, у Пентагоні назвали терміни передачі українській армії високоточних далекобійних ракет GLSDB. Власне, там заявив, що це станеться не раніше аніж восени, та наголосили, що США робитимуть усе для наших військових.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба не так давно вчергове говорив про те, що для ефективного контрнаступу ЗСУ потрібно більше озброєння від партнерів. За його словами, нашим бійцям вкрай необхідні танки, БТР та інша техніка для перемоги над ворогом.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Австралія допомогла нашій державі на понад 790 мільйонів австралійських доларів (це 443 мільйони доларів США).