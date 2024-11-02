Австралія передала Україні партію плануючих авіабомб JDAM-ER, – Australian Defence

Україна з перших днів повномасштабного вторгнення отримує допомогу від партнерів. Зокрема, Австралія передала партію плануючих бомб.

Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Australian Defence Magazine.

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Невідомо, коли саме їх передали

У плані міністерства оборони щодо керованого озброєння та вибухонебезпечних боєприпасів, оприлюдненому 30 жовтня, виявилося, що Австралія перестала експлуатувати боєприпаси Mk.82 500lb JDAM-ER свого виробництва.

Тепер ADM може підтвердити, що частину цього озброєння передали Україні в рамках підтримки Австралії. Однак невідомо, коли саме боєприпаси були передані Україні.

Відомо, що вперше Україна використала ці боби JDAM-ER на МіГ-29 в березні 2023 року. Водночас тоді їх поставили США.

Австралія раніше також підтвердила, що постачала в Україну неуточнені боєприпаси класу "повітря-земля".

У липні 2024 року Міністерство оборони оголосило про те, що ці поставки продовжаться у рамках пакету вартістю 250 мільйонів доларів.