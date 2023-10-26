Австралія розташувала у Німеччині літак для допомоги Україні

Австралія розмістила у Німеччині літак E-7A Wedgetail. Він має захистити міжнародний потік допомоги Україні.

Він почне працювати вже цього тижня. Про це йдеться у заяві лідерів США та Австралії.

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Австралія розташувала у Німеччині літак, який має захистити потік допомоги Україні

Так, Австралія відповіла на запит США про розміщення в Німеччині літака E-7A Wedgetail, який має захистити міжнародний потік допомоги Україні.

У заяві зазначається, що розгортання контингенту Австралії "зміцнить багаторівневий захист міжнародного потоку допомоги Україні і надаватиме раннє попередження про загрозу".

Крім цього, США привітали заяву Австралії про те, що вона надасть додаткові 13 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Зокрема, обладнання для боротьби з безпілотниками та обладнання для розмінування.

В Австралії закликали передати Україні винищувачі, які схожі на F-16

Нагадаємо, що в Австралії закликають передати Україні близько 40 законсервованих винищувачів F/A-18 Hornets. Ці літаки є однією з останніх модернізацій цієї моделі та схожі за характеристиками з F-16.

Відомо, що Австралія має кілька десятків бойових літаків F/A-18A/B. Однак проблема в тому, що вони не використовуються вже кілька років та перебувають в боксах для зберігання.