Австралія запровадила санкції проти Росії за "справою Магнітського"

Австралія запроваджує санкції проти 39 росіян, які пов'язані зі "справою Сергія Магнітського" – загиблого в 2009 році в російській в'язниці юриста.

Крім того, санкції застосують проти 14 російських осіб, відповідальних за серйозну корупцію, яку він викрив. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн.

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Також обмеження стосуватимуться 25 росіян, причетних до смерті Магнітського. Санкції включають замороження активів та заборону на поїздки.

Справа Магнітського: що треба знати

Сергій Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян. За цими схемами вони присвоїли собі 260 мільйонів доларів з грошей платників податків.

Самого юриста затримали та катували. Він провів 358 днів в ув'язненні, а потім помер.

Важливо – Є 2 напрямки, які ще не добили, – Фурса про те, які ще санкції очікують Росію: