Поблизу Ізюма через російську вибухівку загинув волонтер з Австралії
- Австралійський волонтер загинув у Харківській області, підірвавшись на російському вибуховому пристрої.
- Прем'єр-міністр Австралії підтвердив, що загиблий не брав участі у конфлікті, а працював у гуманітарній організації.
- Міністерство закордонних справ Австралії надає підтримку родині загиблого.
У Харківській області на російському вибуховому пристрої підірвався австралієць. Він був волонтером і не брав участі у бойових діях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Що відомо про загибель австралійця в Україні
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе повідомив, що в Україні загинув австралієць.
З поваги до приватного життя родини та відповідно до наших зобов’язань, наразі існує обмеження щодо того, що ми можемо говорити публічно,
– сказав він журналістам.
Однак голова уряду підтвердив, що загиблий не був учасником конфлікту. Австралієць працював волонтером у гуманітарній організації. Албанезе додав, що Міністерство закордонних справ надає підтримку родині чоловіка.
Як повідомила Австралійська телерадіомовна корпорація з посиланням на неназване військове джерело в Україні, австралієць та його британський колега загинули минулого тижня поблизу Ізюма, що на Харківщині. Внаслідок вибуху вдосконаленого вибухового пристрою в будівлі вони отримали травми, що і стали причиною смерті.
Додамо, у квітні цього року на війні загинув 20-річний син політика з Фінляндії Лео Аланд. Чоловік вступив до українського війська як доброволець. Хлопець загинув від російського безпілотника.