В Австралії після повеней тисячі павуків штурмують домівки людей: моторошне відео

Масштабні повені нещодавно накрили Австралію. Вода змила велику кількість павуків та змій. Тепер у пошуках підвищень павуки прямують до людських помешкань. Відео не для слабкодухих оприлюднили у мережі.

Житель Нового Південного Уельсу Метт Ловенфосс вийшов на подвір'я власного будинку. Перед його очима постав великий коричневий килим, який рухався.

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Павуки втікають у пошуках підвищення

Метт придивився і побачив, що це нашестя павуків, які прямують до його помешкання. Вони тікали від води, що підіймалась у струмку Кінчела.

Це божевілля. Всі павуки повзли до будинку, до парканів і до того, до чого вони могли дістатись,

– прокоментував побачене Метт.

Австралієць зауважив, що павуки – це ще не найстрашніше. Адже через підйом води на дерева та підвищення залізатимуть змії, а їх тут чимало.

Австралійцю павуки залізли у гараж

Джерело: The Guardian

Жителька Максвілла Мелані Вільямс також була шокована, що стіну її будинку обліпили павуки. Жінка каже, що і раніше бачила павуків, проте, звісно не у такій кількості. "Потішив" Мелані її сусід, який зазначив, що в нього теж незвані гості – проте вже не ззовні, а всередині гаража.

Докторка Ліззі Лов, фахівець з арахнології, каже, що це не феномен. Проте така велика кількість павуків зумовлена періодом року. За словами Лов, це – наземні павуки. Також вона порадила людям, навіть, якщо вони перелякані, не нищити створінь. Павуки мають зникнути одразу, як зійде вода.

Дивіться відео нашестя павуків / Відео зі ЗМІ та твітера

Зверніть увагу! Від повені найбільше постраждав штат Новий Південний Уельс. Евакуацію проводили у кількох містах. Під загрозою був і Сідней. За цей час рятувальники отримали більше ніж 23 тисячі викликів з проханням про допомогу.

Джерело: Republic world