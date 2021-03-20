По пояс – у воді: Австралію накрила потужна повінь, – фото, відео

Східне узбережжя Австралії через сильні опади накрила потужна повінь. Найбільше постраждав штат Новий Південний Уельс. Тут затопило автошляхи, вода дісталась будинків.

У Новому Південному Уельсі зафіксували рекордні опади. Синоптики не тішать місцевих жителів прогнозами: кажуть, дощитиме протягом усіх вихідних.

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Дамби на річках – під загрозою прориву

Додають проблем і потужні пориви вітру, які сягають 70 кілометрів на годину. Річки переповнені, попередження про розлив – на більше ніж 20 водоймах. Дамби – під загрозою прориву.

Місцева влада через загрозливу ситуацію закликає людей залишатись вдома. У деяких населених пунктах вже оголосили про евакуацію. Люди використовують байдарки для того, аби пересуватись вулицями.

Негода дісталась і до Сіднея

Повінь загрожує і найбільшому місту Австралії – Сіднею, тут наобіцяли одразу 150 міліметрів опадів 20 березня.

У Сіднеї ми спостерігали потужні опади протягом останніх кількох днів. Жителям міста дуже важливо бути уважними, переглянути свої плани", – сказала синоптикиня Агата Імельська.

Метеорологи прогнозують, що Умови повинні полегшитись у неділю, 21 березня, перш ніж дощ переміститься углиб країни.

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