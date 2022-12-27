Австрія готується до блекауту через війну в Україні

Австрія активно готується до можливого блекауту. Там переконані, що є високий ризик того, що найближчим часом у деяких частинах Європейського Союзу будуть відключення електрики.

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер переконана, що є дуже висока ймовірність того, що скоро в деяких країнах ЄС можуть бути відключення електроенергії. Тож австрійська влада вже почала систематично інформувати людей про можливі відключення.

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Австрія готується до блекауту

Поліція, пожежники, асоціації цивільної оборони та солдати регулярно проводять спільні навчання, іноді за участю муніципалітетів та шкіл. Також в країні поширюють невеликі брошури, в яких є поради, що робити у разі блекауту, і як вчасно вжити запобіжних заходів, наприклад, як зберігати певні харчі.

Крім цього, в Австрії проводять плакатні кампанії, інформаційні заходи, під час яких імітують відключення світла.

Питання не в тому, чи буде блекаут, а в тому, коли він станеться… Для Путіна хакерські атаки на західні енергоджерела є засобом гібридної війни. Ми не повинні вдавати, що це лише теорія. Необхідно підготуватися до відключень в Австрії та в інших країнах Європи,

– сказала вона.

До 2025 у країні інвестують 180 мільйонів євро у створення так званих "острівців безпеки". Вони матимуть достатню кількість енергії та зможуть автономно працювати щонайменше протягом двох тижнів.

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