Австрія хоче розпочати своє розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів
Джерело:Euractiv
Увесь світ стежить за ситуаціює в Україні, яка на своїй землі протистоїть російському ворогу. Окупант скоїв безліч воєнних злочинів, які мають бути розслідуванні.
Австрія хоче розпочати своє розслідування в Україні
Так, Австрія теж вирішила приєднатися до такого розслідування. Як заявили у Міністерстві юстиції країни, наразі вони вивчають можливості для того, щоб почати власне розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів.
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У відомстві зазначили, що з'ясують юридичне підґрунтя у межах національного законодавства для таких випадків.
Візит канцлера Негаммера до Росії
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер спершу відвідав Київ, а згодом вирушив з візитом до Москви.
Він поділився подробицями – зустріч була жорсткою, відкритою і прямою, і аж ніяк не дружнім візитом. За його словами, для нього це був обов'язок.
Негаммер розповів, що у розмові з Путіним висловив йому усе, що на власні очі побачив у містах України, які побували під окупацією, та наголосив на необхідності покарання винних.
Зауважимо, свої розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні вже ведуть Литва, Польща та Німеччина.
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