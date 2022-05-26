Австрія лікуватиме важкопоранених українських військових, – Зеленський

Україна продовжує активно співпрацювати з міжнародним партнерами. Австрія погодилася взяти на лікування військових, які отримали важкі поранення у зоні бойових дій.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення, передає 24 канал. Нещодавно він розмовляв із канцлером Австрії Карлом Негаммером.

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Про що говорили із канцлером Австрії

Зеленський розповів деталі розмови із Карлом Негаммером. Він поінформував його про ситуацію, яка зараз відбувається на Донбасі та на інших напрямках, де тривають бойові дії. Також президент подякував за підтримку й обговорив з паном канцлером подальшу взаємодію обох держав щодо європейської інтеграції України.

Окрім цього, Володимир Зеленський ще й поговорив із президентом Ліберії Джорджем Веа. Основною темою розмова була продовольча криза, яку спровокувала агресивні дії Росії. Він також подякував пану президенту за підтримку територіальної цілісності та суверенітету, яку, зокрема, виявили представники Ліберії в ООН.

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що міжнародна підтримка зараз неймовірно потрібна. Збройні Сили України, розвідка, представники силових органів продовжують відважно протистояти російським окупантам. На деяких напрямках в загарбників значна перевага в техніці та живій силі. Вони навіть здогадалися підняти віковий поріг на службу по контракту.

Російська влада ухвалила показове рішення – вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається, – розповів Володимир Зеленський.

Він наголосив, що міжнародні партнери повинні відбити бажання в Росії воювати. Потрібно допомагати Україні усім. Зокрема – зброєю. Її має бути достатньо, щоб росіяни взагалі не задумувалися про ведення воєн.

Зеленський подякував усім людям, які говорили про це в Давосі, на сторінках ЗМІ, в столицях держав та на інших майданчиках. Це особливо важливо, особливо на тлі людей, які досі застрягли в ХХ столітті і намагаються задобрити диктатора здачею територій.

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