Австрія, Німеччина та Угорщина проти ембарго на російський газ

Зараз у Євросоюзі активно обговорюють ембарго на російські енергоносії. Однак Австрія, німеччина та Угорщина виступають проти ембарго на російський газ.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер. Він вважає, що накласти ембарго на російський газ зараз просто неможливо.

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Як це пояснює Негаммер

Карл Негаммер каже, що ембарго на російський газ нашкодить Євросоюзу більше, ніж Росії, тому Австрія, а також Німеччина і Угорщина виступають проти цього.

Австрія не самотня з цим аргументом проти газового ембарго. Та з іншого боку, Австрія міцно стоїть на тлі інших країн-членів ЄС з санкціями проти Росії, але санкції повинні завдати шкоди Росії більше, ніж Європейському Союзу,

– заявив Негаммер.

Нагадаємо, що 10 квітня Карл Негаммер був з візитом у Києві та навіть відвідав Бучу – місто-свідок звірств окупантів. Опісля цього він поїхав до Москви на зустріч з Путіним, яка відбулася учора, 12 квітня.

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