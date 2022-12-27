Австрія підтримала вступ України до ЄС, але назвала умову

Міністерки у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадле поділилася своїми враженнями від візиту до Києва. Вона вражена волею українців.

Україна може стати повноправним членом Європейського союзу, але якщо вона буде виконувати реформи. Про це наголосила Кароліне Едтштадле.

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"Україна демонструє неймовірні амбіції та волю йти до ЄС"

Вона пригадала свій візит до Києва наприкінці листопада. Едтштадле зазначила, що наразі Україна демонструє неймовірну волю, щоб у майбутньому стати членом Європейського союзу.

Я була вражена, коли відвідала Київ наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами – навіть попри те, що все ще перебувають у стані війни,

– сказала Едтштадле.

Міністерка також наголосила, що країни Європейського союзу будуть і надалі підтримувати Україну у її прагненні визволити свої землі від російських загарбників.

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