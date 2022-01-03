В Австрії продавчиня кіоску надрукувала собі лотерейних білетів на 40 тисяч євро
Джерело:Salzburg24
В Австрії продавчиня кіоску вирішила спробувати свої сили в лотереї в оригінальний спосіб. Вона надрукувала квитків на 40 тисяч євро, втім виграшів жінка здобула трохи менше.
Курйозний інцидент стався у місті Тенненгау, що на заході Австрії. 22-річна продавчиня привласнила собі лотерейних квитків на 40 тисяч євро.
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Продавчиня назбирала виграшів на 12 тисяч євро
Винахідлива австрійка таким чином отримала 12 тисяч євро різних виграшів. Продавчиня друкувала лотерейні квитки на автоматі, який був розташований в магазині, де вона працювала.
З розрахунком шахрайка теж вигадала цікаву схему: квитанції, які потрібно було провести через сканер та оплатити, вона просто викидала.
Про шахрайку повідомила працівниця сусіднього кіоску
Те, що колезі з сусіднього магазину занадто часто щастить в лотереї, помітила одна з працівниць іншого кіоску. Вона вирішила повідомити про це організаторів лотереї. Під час розслідування переглянули відео з камер спостереження.Зверніть увагу! У помешканні австрійки провели обшуки. У її квартирі знайшли ще 38 виграшних квитків.
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