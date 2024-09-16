Група українських дітей не може повернутися з Австрії через повені: МЗС прокоментувало ситуацію

В Австрії через негоду та повені група українських дітей застрягла та не може повернутися назад додому. Зараз ситуація перебуває на контролі посольства України в Австрії.

Про це у коментарі заявила консульська представниця Міністерства закордонних справ України Вікторія Ші. Загалом сильні повені накрили країни Центральної Європи, що також призвело до призупинення чи скасування певних поїзних рейсів до та з України.

До теми В Австрії тисячі ластівок і стрижів загинули через дощі та снігопади

Що розповіли у МЗС України про ситуацію з групою дітей в Австрії

Вікторія Ші наголосила, що український та австрійський консули підтримують контакт з двома супроводжувальними особами, керівниками групи 27 дітей. Українські дипломати також забезпечили харчування для дітей і їхнє розселення в готель.

Посольства України в Австрії та Угорщині в координації між собою опрацьовують варіанти повернення дітей в Україну,

– сказала консульська представниця МЗС.

Представниця міністерства також підкреслила, що в МЗС пишаються нашими переможцями всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фізики, астрономії та хімії, тому докладуть усіх зусиль, щоб попри негоду діти змогли безпечно повернутися з Австрії до України.

Згодом посол України в Австрії Василь Химинець у своєму фейсбуці написав, що уже 17 вересня українська група зможе виїхати на батьківщину.

"Є домовленість Посольства з перевізником передбачити для членів делегації необхідну кількість місць в автобусі. Щиро вдячний президенту австрійської організації Ukrainehilfe Cornelius Granig, який відгукнувся на звернення посольства й покрив вартість квитків для членів групи", – написав дипломат.

Український посол також висловив сподівання, що на цей раз негода не стане на заваді поверненню дітей додому.