Позашляховик росгвардії потрапив у серйозну ДТП в Москві: ЗМІ пишуть про постраждалу

У центрі Москви автомобіль росгвардії потрапив у серйозну ДТП. Відомо, що окупанти збили 50-річну жінку, якій нині допомагають медики.

Про це пишуть лише деякі російські телеграм-канали, а прокремлівські ЗМІ – мовчать і не згадують інцидент. Також ДТП не коментують офіційні представники влади чи росгвардії, передає 24 Канал.

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Росгвардія влаштувала серйозну ДТП в Москві

У російських телеграм-каналах шириться інформація, що у центрі Москви позашляховик росгвардії потрапив у серйозну ДТП. У мережі також публікують кадри з місця подій.

ДТП за участі росгвардії в центрі Москви: дивіться відео

У мережі пишуть, що аварія сталася на вулиці Велика Луб'янка. Автомобіль росгвардії буцімто уникав зіткнення з таксі, яке різко змінило смугу. Після цього позашляховик вилетів на тротуар, збив 50-річну жінку та врізався у стовп.

Аварія в Москві: дивіться відео

Повідомляють, що жінка, яку збили російські військові, у свідомості – їй надають допомогу. На місці також працюють екстрені служби, однак ніхто не коментує ситуацію.

У Смоленській області "втомився" міст з автівками

У Вязьмі, що у Смоленській області, 8 квітня впав Панінський міст. Обвал відбувся під час руху автомобілів. На опублікованих у мережі кадрах видно, що одна вантажівка та легковий автомобіль впали разом з конструкцією мосту.

Місцеві жителі стверджують, що обвалилися чотири прольоти, що проходили над залізничними коліями. Рух поїздів на перегоні Вязьма – Сємлєво зупинено. Також уламки пошкодили газову трубу та обірвали дроти електромереж. Подачу газу перекрили, вибуху та пожежі вдалося уникнути.

Що стало причиною обвалу конструкції – невідомо. Місцева влада заявляє, що це могло статися через "вік конструкції". Міст давно потребував ремонту, однак влада ніяк не проводила його.

Відомо, що внаслідок обвалу загинула жінка, яка була в легковому автомобілі, який впав разом з мостом. Також відомо про 6 постраждалих.