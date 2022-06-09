Авто депутата Держдуми Сергія Миронова збило кур'єра у центрі Москви
Посеред центру російської Москви автомобіль депутата Державної думи збив людину. На задньому сидінні був сам депутат Сергій Миронов.
Відповідну інформацію оприлюднили росЗМІ. Інцидент трапився 8 червня на московській вулиці Сретенка.
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Авто депутата Держдуми збило людину
РосЗМІ написали, що автомобіль, у якому на задньому сидінні їхав керівник фракції "Справедливої Росії – За правду" в Держдумі Сергій Миронов, збив кур'єра на велосипеді, який був на пішохідному переході на вулиці Стрітенка в районі будинку №19.
Попередньо відомо, що потерпілого чоловіка з травмою ноги забрала швидка допомога. Окрім цього, російські пропагандисти пояснили, як саме відбулась аварія. Зокрема:
- на вулиці Стрітенка діє односторонній рух;
- також там є дві лінії призначені для громадського транспорту;
- з відеокамер видно, як автомобіль депутата намагався об'їхати затор, виїхавши на одну із смуг для громадського транспорту;
- при цьому в автомобілі була увімкнена мигалка;
- саме в цей час на пішохідний перехід нібито велосипедом виїхав кур'єр;
- автомобіль депутата наїхав на чоловіка.
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До речі, сам депутат цю інформацію підтвердив, проте сказав, що самої аварії не бачив.
"Сам факт зіткнення я не бачив, бо у машині завжди працюю з документами. Як тільки це сталося, водій вийшов, побачив, що велосипедист живий і травмована нога. Коли мені про це повідомили, я попросив викликати швидку допомогу та ДІБДР. Ми чекали на приїзд тих і інших", – написав у телеграмі сам Миронов.
Окрім цього, на камери спостереження потрапило, як його водій взяв з багажника викрутку та відкрутив номера, а також зняв мигалку.
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Нещодавно в Москві була величезна пожежа
- Буквально 3 червня у Москві спалахнула пожежа.
- Вогонь охопив бізнес-центр "Гранд Сетунь плаза". Приміщення майже повністю охопив вогонь.
- Тоді пожежники оголосили про 5 ранг пожежі. За даними очевидців, з приміщення люди благали про допомогу.
- За неперевіреними даними, начебто деяким з них вдалось вилізти на дах.
- На місці працювали 15 пожежних машин, рятувальники змогли вивести понад 120 людей.
- Врятовані люди розповідали, що деякі їхні співробітники, які чекали на рятувальників, перестали виходити на зв'язок.