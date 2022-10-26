Поблизу Ізюма підірвалося авто ДСНС: є жертва

Українські захисники успішно виганяють росіян з окупованих земель, однак ті під час відступу залишають багато замінованих територій. Так, 26 жовтня на деокупованій території Харківщини службовий автомобіль підірвався на міні.

Підірвався автомобіль піротехніків ДСНС в Ізюмському районі. Як припускає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, він наїхав на протитанкову міну.

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Наслідки підриву

На жаль, у результаті загинув луганський піротехнік, а до 10 людей – отримали поранення, їх госпіталізували.

Повідомляється, що стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, а 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, чоловіки, які постраждали внаслідок підриву, займалися обстеженням під’їзних шляхів до повітряних ліній місцевих електропередач.

Нам знадобляться роки, аби розмінувати наші землі,

– сказав Сергій Гайдай.

Висока мінна небезпека

Олег Синєгубов підкреслив, що мінна небезпека в області залишається дуже високою, а тому усім на деокупованих територіях необхідно бути максимально обережними. Не варто відвідувати райони, які ще не перевірили сапери. Зокрема:

ліси,

лісосмуги,

поля,

не варто ходити узбіччями доріг.

Також голова Харківської ОВА закликав в жодному разі не торкатися підозрілих або незнайомих предметів. Безпечно пересуватися можна лише по дорогах з твердим покриттям, там де уже провели розмінування вибухотехніки.

Останні випадки підриву на мінах

На жаль, це не перша та не остання трагедія через залишені вибухові пристрої окупантів. У звільненій Балаклії на міні підірвалася карета швидкої допомоги, внаслідок чого загинув водій.

Також біля села Киїнка, що на Чернігівщині, 4 місцевих проігнорували попередження влади та поїхали по гриби. Їхній автомобіль по дорозі натрапив на міну, внаслідок чого усі пасажири та водій загинули.

Інший випадок трапився на Сумщині, де на ворожій міні підірвалося авто "Укртелекому". Внаслідок трагедії загинув водій автомобіля, а 3 пасажирів опинилися в лікарні.

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