На Сумщині окупанти атакували дроном автомобіль поліцейських: є поранений

На Сумщині в Шосткинському районі під прицілом ворога опинилася автівка правоохоронців. Унаслідок влучання службовий автомобіль повністю знищений.

Про це повідомили в МВС України. Там опублікували відповідні світлини.

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Росіяни FPV-дроном атакували авто поліції на Сумщині

У Шосткинському районі російські окупанти атакували дроном автомобіль поліцейських.

У МВС зазначили, що службовий автомобіль повністю знищений. Про це свідчать відповідні кадри, які опублікували у відомстві.



На Сумщині ворог атакував дроном автомобіль поліцейських / Фото Національної поліції

Зазначається, що правоохоронці не травмовані. Однак, на жаль, постраждав місцевий житель.

Від прицільного удару FPV-дрона отримав поранення місцевий житель, який проходив повз. Його негайно доставили до лікарні,

– ідеться в повідомленні МВС.