На Львівщині патрульні збили дитину: що каже поліція

На Львівщині у ДТП постраждала дитина. Її збив поліцейський автомобіль.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

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Що відомо про ДТП за участі поліції та дитини

ДТП сталася у середу, 25 червня.

У патрульній поліції Львівщини прокоментували цю аварію за участю службового автомобіля.

Сьогодні (25 червня) біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ – Чоп сталася ДТП за участю службового автомобіля та неповнолітнього пішохода… На місці події працюють слідчі. Обставини події встановлюються. Ініційовано службове розслідування,

– йдеться у заяві правоохоронців.

Вони додали, що швидка допомога ушпиталила постраждалого хлопця.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 червня, у місті Дубляни на Львівщині легковик, яким керував 29-річний львів'янин, влетів у маршрутку з людьми.

На момент ДТП в маршрутному таксі перебували 13 пасажирів. З них 6 осіб з травмами різного ступеня тяжкості звернулися до лікарні.