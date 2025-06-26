На Львівщині патрульні збили дитину: що каже поліція
- На Львівщині 25 червня поліцейський автомобіль збив неповнолітнього пішохода біля села Красів на автодорозі Київ – Чоп.
- Постраждалого хлопця ушпиталили, обставини ДТП розслідуються, ініційовано службове розслідування.
На Львівщині у ДТП постраждала дитина. Її збив поліцейський автомобіль.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
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Що відомо про ДТП за участі поліції та дитини
ДТП сталася у середу, 25 червня.
У патрульній поліції Львівщини прокоментували цю аварію за участю службового автомобіля.
Сьогодні (25 червня) біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ – Чоп сталася ДТП за участю службового автомобіля та неповнолітнього пішохода… На місці події працюють слідчі. Обставини події встановлюються. Ініційовано службове розслідування,
– йдеться у заяві правоохоронців.
Вони додали, що швидка допомога ушпиталила постраждалого хлопця.
Нагадаємо, що у вівторок, 24 червня, у місті Дубляни на Львівщині легковик, яким керував 29-річний львів'янин, влетів у маршрутку з людьми.
На момент ДТП в маршрутному таксі перебували 13 пасажирів. З них 6 осіб з травмами різного ступеня тяжкості звернулися до лікарні.