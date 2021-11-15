Авто в Рівному на швидкості влетіло в стовп: машину розірвало навпіл

У Рівному 14 листопада трапилася ДТП. Автомобіль Plymouth Acclaim, за кермом якого був 30-річний чоловік, врізався в електричний стовп. Від удару автівку розірвало навпіл.

ДТП трапилася близько 2:00 на Луцькому кільці. В автомобілі буди двоє людей – водій та 23-річний пасажир. Обох з численними травмами госпіталізували.

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Водій, можливо, був п'яним

Автомобіль Plymouth Acclaim на високій швидкості врізався в бетонний електричний стовп. Рятувальникам вдалося дістати водія та пасажира з автівки. Медики констатували в обох чоловіків політравми. У пасажира також перелом стегна зі зміщенням. Обидва перебувають у Рівненській міській лікарні.



Наслідки ДТП у Рівному

Після ДТП моторний відсік автомобіля загорівся. Рятувальники погасили пожежу. За попередніми даними водій автомобіля був у стані алкогольного сп'яніння, однак це може підтвердити або спростувати експертиза.

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