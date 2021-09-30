Авто розірвало навпіл: у жахливій ДТП у Польщі загинули українці

У польському Жгуві, що неподалік Лодзі, ввечері 29 вересня сталася аварія за участю автівки з українцями. У результаті ДТП загинули 3 людей, ще одна жінка опинилася в лікарні.

За інформацією поліцейських, у напрямку Лодзі їхав BMW, у якому перебували 4 людей – подружня пара та пара їхніх друзів. Усі – громадяни України.

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Перед перехрестям водій автівки втратив контроль над кермуванням та врізався у придорожній ліхтар, від чого машину розірвало на дві частини.

У результаті трагічного інциденту 25-річний водій BMW та 2 його пасажирів загинули на місці. Крім того, 23-річна пасажирка опинилася у лікарні.

Свідки інциденту та перехожі першими надавали пораненій медичну допомогу до прибуття швидкої допомоги. Згодом на місце прибули рятувальники зі спеціальним обладнанням, оскільки загиблих потрібно було витягувати з понівеченого автомобіля.

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