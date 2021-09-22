В авто Шефіра випустили понад 10 куль: поліція оголосила спецоперацію

Під Києвом вранці 22 вересня обстріляли авто першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок цього поранення отримав водій.

Напад стався біля села Лісники на Київщині. Аби знайти зловмисників, поліція оголосила спеціальну операцію.

Нагадаємо Під Києвом обстріляли авто Шефіра – помічника Зеленського

В авто потрапили щонайменше 10 куль

Внаслідок обстрілу постраждав водій Сергія Шефіра, йому надають необхідну медичну допомогу. Нападники з місця обстрілу встигли втекти. Зараз їх шукають: правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".



В авто спустили як мінімум 10 куль

У поліції опублікували фото обстріляної машини і зазначили: у неї потрапило понад 10 куль. Як повідомляє "Українська правда", обстріли здійснили автоматною чергою.

Що кажуть в Офісі Президента

Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просять повідомити в поліцію за номером 102.

В Офісі Президента уже прокоментували обстріл автомобіля Сергія Шефіра. За словами радника Андрія Єрмака Михайла Подоляка, це є спробою зберегти старий лад. На його думку, до обстрілу можуть бути причетні олігархи.

Детально Усе через деолігархізацію: в Зеленського відреагували на обстріл авто Шефіра

Повний текст публікації Нацполіції

#Розшук осіб, які обстріляли авто першого помічника Президента України: проводиться поліцейська спецоперація

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра.

В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій.

На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102.