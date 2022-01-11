Авто вилетіло у кювет на Волині: за кермом був 19-річний юнак, постраждали пасажири

Поблизу села Карасин, що на Волині, сталася аварія. Автомобіль Chevrolet злетів у кювет. Ймовірно, його водій не зміг впоратися з керуванням.

Інцидент трапився 11 січня у Камінь-Каширському районі. Зазначимо, що внаслідок ДТП постраждали пасажирки автомобіля.

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Потерпілих не госпіталізовували

Водієм Chevrolet виявився 19-річний лучанин. У момент ДТП в його машині перебували 40-річна жителька селища Любешів та 21-річна львів'янка. Жінки зазнали легких травм, госпіталізація їм не знадобилася.



Автомобіль злетів у кювет / Фото Нацполіції

Схожа ДТП на Волині

У цьому ж районі 11 січня сталася ще одна аварія – між селами Пнівне та Волиця. 35-річний місцевий житель, який перебував з кермом Volkswagen Golf, злетів з дороги та врізався у дерево. Його 28-річний пасажир зазнав тілесних ушкоджень.

Моторошні аварії на Волині

Наприкінці 2021 року автомобіль BMW 518 злетів з дороги на трасі між селищами Благодатне і Біличі. Від удару машину зігнуло навпіл. 27-річний водій зазнав смертельних травм.

На початку грудня у Луцьку підліток в'їхав у натовп на пішохідному переході. 39-річна жінка, яка внаслідок ДТП зазнала важких травм, померла у ніч проти 2 січня.

! За обома фактами слідчі вже відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.