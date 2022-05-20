Авто в'їхало у людей на автобусній зупинці у Запоріжжі: є постраждалі

У Запоріжжі 20 травня на автобусній зупинці сталася аварія. Водій легкового авто збив дорожній знак і в'їхав у натовп людей, які очікували на громадський транспорт.

Під час аварії машина врізалася в електроопору. На місці події працювали правоохоронці та медики.

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Чи є постраждалі внаслідок ДТП

За попередньою інформацією, через аварію травмовані кілька людей. Начальник оперативно-диспетчерського управління Владислав Долинний розповів, що на місце інциденту відправили 3 бригади екстреної медичної допомоги.

До лікарень міста Запоріжжя було доставлено 5 пацієнтів у стані середнього ступеня важкості. Серед них – четверо дорослих й одна дитина віком 16 років,

– зазначив Владислав Долинний.



Водій легкового авто збив дорожній знак у Запоріжжі / Фото Суспільного

ДТП в Україні: останні новини

У Львові міська маршрутка з пасажирами 19 травня потрапила у ДТП. Водій, який не впорався з керуванням, в'їхав у колонку на території АЗС. Внаслідок аварії постраждали 6 людей.

Смертельна ДТП трапилася у Києві. За даними правоохоронців, водій авто разом з пасажиром рухався на великій швидкості по проїжджій частині. Однак він зіткнувся із тимчасовою загороджувальною бетонною спорудою. Через отримані травми обидва потерпілих загинули до приїзду лікарів.

У Рівному 10 травня також трапилася моторошна ДТП за участі вантажного автомобіля, маршрутки та двох легковиків. Внаслідок аварії постраждали 7 осіб. Відомо, що 6 з них госпіталізували.

Неподалік вокзалу у Києві водій спричинив ДТП. На щастя, без постраждалих. Чоловік вирішив тікати з місця події, але його оперативно затримали патрульні на сусідній вулиці.

Страшна ДТП трапилася 3 травня на Рівненщині. Тоді загинули 26 людей, а ще 12 осіб – постраждали. Аварію спричинив водій автомобіля Mercedes-Benz Vito. Він обганяв автомобіль, тому виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом. Після цього вже бензовоз виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із пасажирським автобусом Setra. Від ударів спалахнула пожежа.

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