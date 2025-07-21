В Івано-Франківську BMW буквально у вогні влетіло на територію СТО: разюче відео

В Івано-Франківську 21 липня загорілася автівка посеред вулиці. Водій, намагаючись врятувати транспортний засіб, буквально у вогні влетів на територію СТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ПІК.

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Що відомо про інцидент з автівкою у вогні в Івано-Франківську?

21 липня вранці в Івано-Франківську на вулиці Набережній загорівся автомобіль.

Журналісти, які були на місці подій, зазначили водій намагався врятувати авто й доправив його на місцеву СТО. Проте полум'я охопило машину, і вона згоріла вщент. Сам водій, попередньо, залишився цілим.

В Івано-Франківську автівка у вогні залетіла на СТО / Відео з фейсбук-сторінки ПІК

На місце прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу. Вогонь також частково пошкодив кілька автомобілів, припаркованих поруч на стоянці.



Рятувальники загасили авто, що загорілося / Фото ПІК

До слова, раніше в Івано-Франківську патрульні врятували тримісячну дитину, яка залишилася в заблокованій автівці. Машина випадково заблокувалася, однак правоохоронці миттєво зреагували та самотужки змогли відчинити двері.