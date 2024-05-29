Вантажівка перекинула автобус на Вінниччині: 11 людей травмувались
Джерело:Вінницька обласна поліція
На теренах Вінницької області трапилася аварія. Внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки постраждали 11 людей.
У середу, 29 травня, у поліції Вінниччини заявили, що в селі Писарівці зіткнулися автобус та вантажівка. На місце оперативно прибула слідча група для того, аби з'ясувати всі обставини події.
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ДТП на Вінниччині
За словами правоохоронців, автобус здійснював нерегулярні перевезення та внаслідок зіткнення з вантажівкою – перекинувся. 11 пасажирів транспортного засобу були травмовані.
У Писарівці відбулось зіткнення автобуса, який здійснює нерегулярні перевезення та вантажівки. Внаслідок ДТП автобус перекинувся. Наразі відомо про 11 пасажирів, які постраждали,
– пишуть у поліції регіону.
Водночас правоохоронці опублікували кадри, які підтверджують дорожньо-транспортну пригоду. На них видно, зокрема, карети швидкої допомоги, що приїхали до потерпілих.
Про інші аварії
- Цими днями неподалік селища Стрижавка Вінницького району 32-річний водій автомобіля Nissan під час виїзду на автодорогу М-30 не надав перевагу в русі, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Renault. 44-річного водія Renault госпіталізували. Обидва керманичі були тверезими, за версією слідства.
- Того ж дня, 28 травня, сталась аварія в Козятині Хмільницького району. За попередньою інформацією, 49-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Renault, який рухався попереду в попутному напрямку. Керманича авто Volkswagen госпіталізували, він був у нетверезому стані.
- Незадовго до цього, 26 травня вночі, 18-річний водій мотоцикла Geon JNS-300 не впорався з керуванням та на транспортному засобі впав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди житель Вінницького району помер на місці події.
- Крім того, у ніч проти 29 травня у польському місті Гданську 16-річний українець загинув разом зі своїм 17-річним пасажиром у ДТП. Хлопці, втікаючи від поліції, на шаленій швидкості влетіли у дерево. Місцева поліція мала намір перевірити документи у водія автомобіля, але той вирішив втікати.
- А от Туреччині у дорожньо-транспортну пригоду потрапив пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Діярбакир – Стамбул. Через дощову погоду він врізався у три інші автомобілі, що прямували по трасі. Серед загиблих чи постраждалих українців немає.