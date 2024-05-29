Вантажівка перекинула автобус на Вінниччині: 11 людей травмувались

На теренах Вінницької області трапилася аварія. Внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки постраждали 11 людей.

У середу, 29 травня, у поліції Вінниччини заявили, що в селі Писарівці зіткнулися автобус та вантажівка. На місце оперативно прибула слідча група для того, аби з'ясувати всі обставини події.

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ДТП на Вінниччині

За словами правоохоронців, автобус здійснював нерегулярні перевезення та внаслідок зіткнення з вантажівкою – перекинувся. 11 пасажирів транспортного засобу були травмовані.

У Писарівці відбулось зіткнення автобуса, який здійснює нерегулярні перевезення та вантажівки. Внаслідок ДТП автобус перекинувся. Наразі відомо про 11 пасажирів, які постраждали,

– пишуть у поліції регіону.

Водночас правоохоронці опублікували кадри, які підтверджують дорожньо-транспортну пригоду. На них видно, зокрема, карети швидкої допомоги, що приїхали до потерпілих.

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