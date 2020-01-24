Автобус Нацгвардії згорів дощенту на Одещині: відео
На півдні Одеської області загорівся автобус Нацгвардії. На щастя, водій зреагував оперативно, тому ані жертв, ані потерпілих немає.
Як пише одеське видання "Думская", інцидент трапився у центрі міста Рені. За словами очевидців, займання сталося, як тільки від’їхала маршрутка.
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Водій автобуса оперативно встиг висадити солдат, коли почав диміти салон. Щоправда, сама машина згоріла повністю.
Примітно, що пожежний підрозділ розташовується у декількох метрах від місця події.
Що кажуть у Нагвардії
У Нацгвардії вже підтвердили факт інциденту. У відомстві кажуть, що нацгвардійці прибули до Рені на вимогу начальника Одеської поліції. Зокрема, вони мали допомогти у протидії злочинності в регіоні.
Пожежа розпочалася за мить після того, як Нацгвардія в’їхала до міста. Загорання сталося у моторному відділенні автобуса ПАЗ.
У Нацгвардії додали, що рятувальникам за 20 хвилин пожежу вдалося локалізувати. Ніхто в результаті інциденту не постраждав. Причини інциденту встановлюють фахівці.
Автобус Нацгвардії загорівся на півдні Одещини: дивіться відео
До слова, нещодавно на Донеччині поблизу Широкино згоріла база військових парамедиків. У результаті один із волонтерів зазнав незначних опіків. Крім того, згоріли усі волонтерські медикаменти та обладнання, а також частково особисті речі.
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