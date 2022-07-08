ДБР оголосило підозри російському олігарху Ігорю Чуркіну за махінації із майном ЛАЗу

російський олігарх Чуркін намагався обманом зберегти майно підприємства. Об'єкт розташовується у Львові.

Про це 8 липня повідомили у Державному бюро розслідувань. Підозру отримав Чуркін та його спільник.

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"Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник – громадянин росії Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку", – розповіли у ДБР.

Як діяв олігарх

Чуркін не хотів втратити ресурси автобусного заводу, які перебували у заставі. Для цього вигадав злочинну схему, щоб блокувати аукціону з продажу заставного майна українським банком.

Згодом керівник підприємства, який був у змові з росіянином, подав до поліції неправдиву заяву про кримінального правопорушення представниками банку. Директор заводу звинуватив службових осіб у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Через це правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження та наклали арешт на заставне майно.

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Що загрожує фігурантам справи

Чуркіну та керівнику підприємства-боржника повідомили про підозру за статтею про завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднанні з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині. Стаття передбачає до 5 років позбавлення волі.

Що цьому передувало

На початку червня 2022 року "Укрексімбанк" виставив на аукціон борг Львівського автобусного заводу, оскільки юридичну особу позичальника визнали банкрутом. На торгах планували отримати приблизно 76,5 мільйона гривень. Аукціон повинен був відбутися 5 липня.

Раніше, 4 травня, мер Львова Андрій Садовий, повідомив, що через повномасштабну війну в Україні, завод можуть націоналізувати.

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