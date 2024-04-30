Пропаганда на колесах: росіяни привезли на окуповані території "унікальну розробку"

Загарбники привезли на тимчасово окуповані території України машину для проведення концертів та показу фільмів. У Запорізьку область ворог цьогоріч планує пригнати 7 таких "автоклубів".

Про це 24 Каналу розказав кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що загарбники називають це "унікальною розробкою". Росіяни заявили, що такі автомобілі будуть їздити у "важкодоступні села" і буцімто "кожен зможе знайти розваги".

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Думаю, що не кожен там зможе знайти собі "відповідну розвагу", бо йому з цієї "прекрасної" машини покажуть те пропагандистське шоу, яке запланували окупанти. І нічого він там собі обирати не зможе,

– наголосив кореспондент із Запоріжжя.

Варто зазначити, що, якщо у Росії до сіл дістаються ґрунтовим покриттям, то на території тимчасово окупованої Запорізької області до приходу росіян були асфальтовані дороги. А в усіх селах було телебачення та інтернет, і люди могли дивитися усе, що завгодно. І лише після того, як прийшли загарбники, усе це стало побитим, а деякі села покинутими, адже туди не їздить транспорт.

Пропагандистські "гастролі"

Тим часом на окуповані території України їздить з виступами російська пропагандистська співачка Юлія Чічєріна. Вона виконує пісні на вірші одного із творців теорії "русского міра". У тимчасово окупованому Мелітополі Чічєріна провела "творчий вечір для молоді Запорізької області".

"Вона настільки не вилазила з цих окупованих територій, що Путін після вторгнення в Україну у 2022-му році, їй дав звання "заслуженої артистки Росії", – розказав кореспондент.

Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях