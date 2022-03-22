Автомати, гранати та чимало набоїв: на Закарпатті знешкодили диверсійну групу

22 березня 2022 , 03:01
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Джерело:

Закарпатська ОВА

Росія засилає своїх диверсантів не лише у ті міста, поблизу яких розташована їхня армія. Диверсантів виявили й на Закарпатті.

На Закарпатті в межах контррозвідувальних та контрдиверсійних заходів знешкодили групу осіб, котра готувалася до вчинення злочинів на території України.

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Як повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, зараз тривають слідчі дії.

Під час затримання у диверсантів виявили декілька автоматів та набої до них, а також гранати.


У диверсантів були гранати / Фото Закарпатської ОВА


Один з автоматів, який вилучили в диверсантів / Фото Закарпатської ОВА


Диверсанти мали чимало набоїв до різного типу озброєння / Фото Закарпатської ОВА

Автор: Ігор Саджениця