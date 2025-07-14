Нові правила військового обліку: як оформити онлайн і що робити у разі помилок

В Україні діє автоматичний військовий облік, який дозволяє стати на облік без черг і походів до ТЦК. Завдяки обміну даними з реєстром "Оберіг" це можна зробити навіть з дому.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. В Україні запровадили механізм, який дозволяє стати на військовий облік без особистого відвідування ТЦК – дані автоматично вносять у реєстр "Оберіг" завдяки обміну з Державною міграційною службою.

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Як працює новий військовий облік в Україні?

Це суттєво спрощує процедуру, економить час військовозобов’язаних і зменшує навантаження на співробітників центрів комплектування.

Завдяки автоматизації на облік також можуть стати українці, які перебувають за кордоном, а також юнаки 17 – 25 років, що вперше проходять приписку до призовної дільниці.

Водночас залишається можливість самостійно стати на облік, звернувшись особисто до ТЦК за місцем проживання та подавши необхідні документи.

Що робити, якщо ТЦК помилився з даними?

У Міноборони визнають, що через великий обсяг мобілізаційної роботи та людський фактор інколи трапляються помилки: на облік можуть поставити людину, яка вже виключена, або забути внести позначку у реєстр "Оберіг". У таких випадках треба звернутися до свого ТЦК, надати документи й разом із працівниками уточнити дані.

Кому треба стати на облік у 2025 році?

На військовому обліку мають бути всі чоловіки віком від 17 до 60 років. Юнаки 17 – 25 років приписуються до призовної дільниці, проте їх не можуть мобілізувати до досягнення 25-річного віку. Приписка зазвичай відбувається з січня по березень у школі або за місцем проживання.

Також у 2025 році на облік мають стати ті, хто раніше не проходив приписку чи був знятий з обліку. У разі змін або помилок даних у реєстрі "Оберіг" потрібно звернутися до ТЦК для їх виправлення.