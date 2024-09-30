Мусять штурмувати на "Нивах": десантники показали, як окупанти атакують в умовах втрати техніки

Росіяни через величезні втрати в техніці змушені пересуватись до лінії фронту на вітчизняному автопромі. Утім, від оборонного рубежу піхота просувається пішки.

Зрештою цих всіх російських солдатів ліквідовують наші захисники. Про це розповіли бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Як росіяни штурмують українські позиції на "Нивах"

Військові з 79 ОДШБр зазначили, що після провалених атак і шалених втрат у бронетехніці окупантам доводиться виїжджати на штурми вже на "гордості" свого автопрому – на нещасних "Нивах".

Підвозять штурмові групи до рубежу атаки, а далі піхота просувається пішки. Утім, наші аеророзвідники вчасно виявляють окупантів і знищують їх разом з цим металоломом ще далеко на підступах,

– зазначили військові.

Окрім цього, наші захисники опублікували кадри відбиття чергових російських штурмів і ефектну ліквідацію загарбників за допомогою ударних дронів. Від цих ударів окупантам точно було гаряче.

Як росіяни штурмують позиції на "Нивах", а наші захисники – відбивають атаки / Відео з фейсбуку 79 ОДШБр

Що відомо про автомобіль "Нива" Lada Niva (LADA 4х4, ВАЗ-2121 "Нива") – радянський легковий автомобіль підвищеної прохідності (позашляховик) малого класу з опорним кузовом і постійним повним приводом. Серійно виробляється з 5 квітня 1977 року до сьогодні (до 2006 року – продавався під маркою ВАЗ-2121 "Нива", з 2006 по 2021 – LADA 4x4, тепер продається під маркою LADA Niva Legend).

За даними журналу "Авторевю" рівень пасивної безпеки "Ниви" ВАЗ-21213 виявився вкрай низьким. За результатами краш-тесту за правилами Euro NCAP, проведеного журналом, "Нива" набрала 0 балів з 16 можливих за проведений фронтальний удар.

За три з лишком десятиліття з 1,8 мільйонів зроблених "Нив" на експорт у більш ніж 100 країн світу було відправлено понад 500 тисяч. Щорічно близько 15 тисяч "Нив" експортувалися в країни Латинської Америки, Африки, Середнього Сходу, Східної та Західної Європи, зокрема до Німеччини, Франції, Італії, Англії, Іспанії, країн Бенілюксу, Греції.

Зверніть увагу! Військові з 79 ОДШБр просять підтримати їхній великий збір на дрони. Це можна зробити за посиланням у monobank, або ж на сайті "Друзі ДШВ".