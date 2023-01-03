Автомобіль з цивільними підірвався на російській вибухівці на Херсонщині

На Херсонщині у Бериславському районі на російській вибухівці підірвався автомобіль з цивільними. На жаль, є жертви.

Трагедія сталася на виїзді з Малої Олександрівки. В автомобілі перебували двоє чоловіків. На жаль, від отриманих травм вони померли.

Зверніть увагу В Австралії на пляжі зіткнулися два гелікоптери: 4 загиблих та багато поранених, – фото і відео

На Херсонщині – ще багато замінованих територій. Наші героїчні сапери щодня працюють над тим, аби зробити нашу землю безпечнішою, але кількість ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже велика,

– заявили у Херсонській ОВА.

Місцевих жителів просять бути максимально обережними. Людям нагадують: якщо вони зауважили підозрілий предмет, необхідно відійти від нього на безпечну відстань. Наступний крок – повідомити про знахідку поліцію або рятувальників.

У грудні повідомляли про трагедію на Житомирщині

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

У грудні 2022 року автомобіль підірвався на дорозі між селами на Житомирщині. У салоні перебувало подружжя: 38-річний чоловік та його 32-річна дружина, на жаль, загинули. Сиротами залишились 8 дітей.