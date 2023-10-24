В автомобілі кортежу президента Польщі знайшли "жучок"

Співробітники Служби державної охорони Польщі виявили в автомобілі, який належить канцелярії президента Анджея Дуди, пристрій відстеження геолокації. Він працював у режимі реального часу.

Інцидент трапився ще влітку цього року. Співробітники Служби держохорони Польщі оглядали автомобіль на наявність вибухівки.

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В автівці канцелярії Дуди знайшли"жучок"

Локатор, яки виявили під час огляду автомобіля, що належить канцелярії президента Польщі, дозволяв відстежувати місцеперебування авто в режимі реального часу. Воно входило до складу кортежу, який супроводжував Дуду, зокрема під час поїздок до України. Проте варто зауважити, що сам польський лідер в ньому не їздив.

Співробітник Служби державної охорони Польщі на умовах анонімності розповів, що авто могло їздити з локатором "кілька місяців". Після інциденту спецслужби почали перевіряти всі автомобілі, які супроводжують перших осіб країни.

У канцелярії президента Польщі у відповідь на запит журналістів заявили, що не коментують питання, пов'язані із забезпеченням безпеки першої особи держави. Проте там все ж уточнили, що рішення про перевірки авто ухвалює саме Служба держохорони.

Розслідуванням інциденту мало зайнятись Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Однак наразі невідомо, чи справді воно відбулось і якими були його результати.

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У Польщі пройшли вибори: коротко

У Польщі нещодавно підрахували 100% голосів на виборах до Сейму та опублікували результати. Явка на дільниці становила 74,38% – це найвищий показник від 1989 року.

"Право і справедливість", яка перебуває при владі з 2015 року і включає президента Анджея Дуду, отримала 35,38%;

Найбільша опозиційна сила "Громадянська коаліція" на чолі з експрем'єр-міністром Польщі та євродепутатом Дональдом Туском – 30,70%;

"Третя дорога" – 14,40%;

"Нові ліві" – 8,61%;

Права радикальна "Конфедерація" – 7,16%.

Усі інші партії не подолали виборчий бар'єр.