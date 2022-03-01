"Автопарк поповнюється": на Сумщині люди захопили ворожий танк

1 березня 2022 , 02:57
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Джерело:

телеграм Дмитра Живицького

На Сумщині тероборона захопила російський танк. Техніку в окупанта відібрали без зброї.

Теробороні допомагав керівник одного з державних підприємств. Тепер на ворожому танку красується український прапор.

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Пишаюся! Слава теробороні Сумщини – північному форпосту України,
– наголосив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Він пожартував, що автопарк в регіоні поповнюється новим транспортом попри війну.


Автопарк на Сумщині поповнюють російськими танками / Фото з телеграму Дмитра Живицького

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Автор: Софія Мінджоса