Автор карикатури на Мухаммеда Вілкс загинув у автокатастрофі

4 жовтня 2021 , 02:50
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Джерело:

Expressen

Карикатурист зі Швеції Ларс Вілкс загинув в автокатастрофі. Це сталося на шведській трасі Е4 3 жовтня.

Вілкс відомий світу як автор зображення ісламського пророка Мухаммеда у формі собаки ще з 2007. Відтоді чоловік всюди їздив з охороною через погрози помстою.

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У Швеції в ДТП загинув автор карикатури на пророка Мухаммеда

У 2007 році шведський художник-карикатурист Ларс Вілкс намалював ескіз скульптури собаки. І все б нічого, та до тіла тварини Вілкс домалював голову ісламського пророка Мухаммеда.

Це викликало обурення мусульман у всьому світі. Відома терористична організація "Аль-Каїда" оголосила про нагороду за голову самого Вілкса – 100 тисяч доларів.

  • Відтоді шведський художник жив у супроводі охорони поліції.
  • На нього неодноразово нападали, обстрілювали, його будинок намагалися спалити.


У Данії у 2015 обстріляли приміщення, де Вілкс проводив зустріч / Фото Scanpix

Зрештою, Ларс Вілкс загинув, доживши до 75 років – на півдні Швеції на трасі Е4 з його автомобілем зіткнулася вантажівка, після чого обидві автівки охопив вогонь.


Місце аварії, у якій загинув Вілкс / Фото TT NEWS AGENCY

Життя у ДТП втратили також і двоє поліцейських, які були поруч із Вілксом. Та наразі невідомо, чи це спланований напад, чи нещасний випадок. Водія вантажівки відвезли до лікарні з травмами й допитали. Слідство триває.

Найгучніші скандали із карикатурами, які обернулися трагедіями

  • У січні 2015 року на офіс французького тижневика Charlie Hebdo, який публікував карикатури на пророка Мухаммеда, напали. Тоді життя втратили 12 людей. 
  • А проте журнал продовжив свою редакційну політику, постійно публікуючи провокаційні зображення. 
  • Також у Франції у жовтні 2020 року юнак чеченського походження відрізав голову шкільному вчителю Самуелю Паті – тільки через те, що він начебто показував дітям карикатури на Мухаммеда.
  • Згодом 13-річна учениця Паті зізналася, що збрехала про поведінку вчителя – просто боялася покарання за прогули.
Автор: Олесь Друкач