Автор карикатури на Мухаммеда Вілкс загинув у автокатастрофі

Карикатурист зі Швеції Ларс Вілкс загинув в автокатастрофі. Це сталося на шведській трасі Е4 3 жовтня.

Вілкс відомий світу як автор зображення ісламського пророка Мухаммеда у формі собаки ще з 2007. Відтоді чоловік всюди їздив з охороною через погрози помстою.

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У Швеції в ДТП загинув автор карикатури на пророка Мухаммеда

У 2007 році шведський художник-карикатурист Ларс Вілкс намалював ескіз скульптури собаки. І все б нічого, та до тіла тварини Вілкс домалював голову ісламського пророка Мухаммеда.

Це викликало обурення мусульман у всьому світі. Відома терористична організація "Аль-Каїда" оголосила про нагороду за голову самого Вілкса – 100 тисяч доларів.

Відтоді шведський художник жив у супроводі охорони поліції.

На нього неодноразово нападали, обстрілювали, його будинок намагалися спалити.



У Данії у 2015 обстріляли приміщення, де Вілкс проводив зустріч / Фото Scanpix

Зрештою, Ларс Вілкс загинув, доживши до 75 років – на півдні Швеції на трасі Е4 з його автомобілем зіткнулася вантажівка, після чого обидві автівки охопив вогонь.



Місце аварії, у якій загинув Вілкс / Фото TT NEWS AGENCY

Життя у ДТП втратили також і двоє поліцейських, які були поруч із Вілксом. Та наразі невідомо, чи це спланований напад, чи нещасний випадок. Водія вантажівки відвезли до лікарні з травмами й допитали. Слідство триває.

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