Що може похитнути авторитет Путіна: Ступак назвав фактор, який вплине на противника

Російський президент Владімір Путін помітно засмикався через ситуацію в Кремлі, та напередодні скликав екстрене засідання. Московський диктатор розуміє, що справа плачевна як для нього, так і для економіки Росії.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив 24 Каналу, що може вплинути на престиж Путіна. Керівництво Росії уже не таке оптимістичне, як раніше, та не заявляє про те, що санкції, введені за агресію проти України, "смішні" та "не працюють".

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Що похитне авторитет Путіна

Суттєво вплинути на авторитет Путіна можуть саме гроші. Курс рубля неабияк здивував і росіян, коли перетнув позначку у 100 рублів за долар. Хоча нещодавно коливався на межі 95 рублів за долар.

Такі стрімкі зміни, цілком ймовірно, можуть вплинути на психологічний стан росіян. Ба навіть, помічник Владіміра Путіна Максим Орєшкін відреагував досить серйозно. Російські чиновники вже починають шукати винних у ситуації, що склалася.

"Основне джерело ослаблення рубля і прискорення інфляції – м'яка грошово-кредитна політика", – написав помічник президента Росії Максим Орєшкін.

Водночас Центробанк Росії заявляє, що загрози фінансовій стабільності нібито немає. У результаті, російські компанії змушуватимуть експортерів продавати частину валютного виторгу на внутрішньому ринку для того, аби стабілізувати курс рубля.

Ступак розповів, що вплине на становище Путіна та росіян: дивіться відео

Російський Мінфін пропонує поставити експортерам таку умову: продавати до 80% валютного виторгу протягом 90 днів після постачання, а хто відмовиться виконувати ці вимоги, позбавлятимуть держсубсидій.

Я бачу, що це досить серйозна проблема,

– мовив колишній співробітник СБУ.

Часи змінились

Раніше зберігалася така тенденція, що "залишайте собі все, що заробили на західних рахунках". Натомість росіяни використовували ці кошти не для фінансування своїх яхт, а для закупівлі західної техніки – мікросхем, напівпровідників, різних деталей.

"Це ж купується за валюту й треба виводити з Росії. А коли гроші висять на західних рахунках, компаніям стає простіше закуповувати ці мікросхеми, наприклад, через Гонконг, ОАЕ, Саудівську Аравію, Іспанію, США", – сказав Ступак.

Дійсно, стрибки рубля неабияк впливають на росіян – заощадження знецінюються й ті нервують. Особливо, коли у грудні почнеться президентська кампанія, керівництво Росії намагатиметься вгамувати курс.

Хто може змінити становище

На ситуацію можуть вплинути "чорні лебеді", мовиться про Дагестан.

У Дагестані 17 серпня громадяни вийшли на мітинги протесту. Люди рушили до столиці й перекрили одну з центральних вулиць — проспект Акушинського. Причина, яка примусила людей вийти на вулицю — перебої з електропостачанням та водою, які почастішали протягом останніх кількох тижнів.

Людям не подобається, вони не будуть це терпіти. А росіяни, перепрошую, терпили. Щоб не бачити безпілотник – просто не дивляться на нього,

– підкреслив Іван Ступак.

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