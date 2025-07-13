Величезний айсберг загрожує знищити ціле селище у Гренландії: оголошено евакуацію

Гігантський айсберг поблизу західного узбережжя Гренландії став реальною загрозою для мешканців невеликого селища Іннаарсуїт. Влада запровадила надзвичайний стан та зупинила роботу місцевого рибного заводу.

Розкол айсберга може призвести до мініцунамі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

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Як Айсберг загрожує знищити селище у Гренландії?

Крижана глиба, висотою понад 100 метрів і масою приблизно 11 мільйонів тонн, розкололася на дві частини й нависла над прибережними будівлями Іннаарсуїт, зокрема рибзаводом.

Минулого тижня течія тимчасово віднесла айсберг подалі, але на початку цього тижня він знову наблизився до берега й наразі практично не рухається.

Місцева влада вже евакуювала частину мешканців і закликає решту бути максимально обережними, введено режим надзвичайної ситуації. За оцінками експертів, у разі подальшого руйнування або розколу айсберга можуть виникнути хвилі, подібні до цунамі, які просто змиють в море всі будівлі на березі.

Це не перший випадок, коли Іннаарсуїт загрожує небезпека від айсбергів, що дрейфують в океані. За інформацією Fox Weather, у липні 2018 року неподалік від поселення також опинився айсберг, вагу якого оцінювали у понад 10 мільйонів тонн.