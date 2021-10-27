Азаров оскаржив свій арешт в Україні через державну зраду

Микола Азаров подав апеляційну скаргу на рішення суду про його заочний арешт. Соратника Януковича підозрюють у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Азарову обрали у Печерському районному суді Києва. Це рішення там ухвалили ще 20 жовтня.

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Апеляцію розглядатимуть на початку листопада

Захист Азарова не забарився з реакцією й оскаржив його. Апеляційну скаргу в кримінальному провадженні щодо колишнього прем'єр-міністра України розглядатимуть 3 листопада. Відповідне судове засідання розпочнеться о 15:35.

Склад суду визначили за допомогою автоматизованої системи документообігу. Суддею-доповідачем буде Володмир Мельник, інші судді – ТетянаФрич та Юрій Слива.

Зазначимо, що хоч арешт Азарова й був заочним, та все ж він дає змогу обвинуваченню почати процедуру екстрадиції соратника Януковича в Україну.

У чому в Україні звинувачують Азарова

Справа про державну зраду Азарова стосується так званих "Харківських угод", якими на 25 років продовжили перебування Чорноморського флоту Росії на території України. В Офісі генпрокурора пояснили, що такі дії тодішньої влади штучно створили передумови для збільшення іноземних військ у нашій країні, а також вторгнення збройних сил держави-агресорки та окупації ними Криму.

"Наші слідчі отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії експрем'єра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави", – вкотре наголосили нещодавно у Державному бюро розслідувань. Там також відзначили, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності.