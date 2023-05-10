Очолював бригаду, яка чинила злочини у Бучі: російський полковник отримав нових "підопічних"
Джерело:Inform Napalm
Російський полковник Азатбек Омурбеков, який очолював сумнозвісну 64 ОМСБр, отримав нових "підопічних". Злочинець тепер керуватиме новою військовою частиною – 30632.
Так званий "герой Росії" очолив 386 мотострілецький полк та центр підготовки молодших спеціалістів. Військова частина, якою керує Омурбеков розташована у Хабаровському краю.
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Воєнний злочинець керуватиме новими "підопічними"
Раніше Омурбеков очолював військову частину 51460. Сумнозвісна 64 ОМСБр, якою керував окупант, вчинила сотні злочинів на Київщині та Харківщині. І хоча, російський полковник втратив понад 90% свого особового складу, проте отримав нову бригаду.
Призначили окупанта на посаду керівника нової військової частини 21 квітня 2023 року. Нині у частині під номером 30632 готують спеціалістів мотострілкових та танкових військ, також там займаються перепідготовкою військовослужбовців-контрактників.
Воєнний злочинець очолив нову частину / Фото Inform Napalm
У підтвердження того, що бучанський кат втратив практично весь свій особовий склад в Україні, говорять й кадри з учорашнього параду "побєдобєсія" на Червоній площі. Саме Омурбеков "пихато" проїхав наодинці у музейному танку Т-34. Поряд з ним мали бути б його підопічні, проте всі вони загинули.
Цікаво, як довго буде очолювати бучанський кат 386 мотострілецький полк. Хоча у мережі не поширюються щодо кількості солдат у військовій частині, але й вони, ймовірно, скоро зустрінуться з військовослужбовцями відомої 64 ОМСБр, якою раніше керував Омурбеков.
Злочини військових Омурбекова у Бучі: що відомо
- Окупантами, які вчиняли злочини на Київщині, були солдати військової частини 61460. Її очолював Азатбек Омурбеков.
- Підопічні бучанського ката вчинили сотні злочинів на Київщині. Вони розстрілювали, катували й ґвалтували цивільних. Нині відомо про 422 вбитих жителів Бучі.
- У ГУР МО повідомляли, що 64 ОМСБр була розбита під Києвом, а полковник втратив понад 90% особового складу. Проте у розвідці наголосили, що бригаду розформували через лиху славу, але всі злочинці – неодмінно будуть покарані.