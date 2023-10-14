Азербайджан найближчими тижнями може почати вторгнення у Вірменію, — Politico

Азербайджан незабаром може вторгнутися до Вірменії. Таку ймовірність відстежує Держдеп, відомство шукає способи притягнути Азербайджан до відповідальності за військову операцію на території Карабаху.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив про можливе загострення конфлікту групу законодавців, пише Politico з посиланням на двох людей, знайомих з цією розмовою.

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За словами Блінкена, Держдеп бачить імовірність того, що Азербайджан вдереться на південь Вірменії в найближчі тижні.

У США стежать за ситуацією

Видання зазначає, що це попередження, вказує на глибоку стурбованість адміністрації США щодо дій Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю розширення конфлікту.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити коридор уздовж свого південного кордону, який єднає Азербайджан з ексклавом, що межує з Туреччиною та Іраном. Алієв також погрожував розв'язати це питання силою.

Конфлікт сподіваються вирішити на переговорах

Відомо, що під час телефонної розмови 3 жовтня американські законодавці закликали Блінкена прийняти відповідні заходи проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у зв'язку з вторгненням у Карабах у вересні.

Блінкен відповів, що Держдепартамент розглядає можливість притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати чинність документа, який надає США можливість надавати військову допомогу Баку.

У Держдепі США не коментували розмову Блінкена із законодавцями, але заявили, що Штати підтримують територіальну цілісність Вірменії і хочуть, щоб конфлікт з Азербайджаном завершився за допомогою переговорів.

Головне про конфлікт Вірменії та Азербайджану

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху.

У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

Наступного дня, 20 вересня, Нагірний Карабах капітулював і повідомив про припинення вогню. Влада заявила, що "виконано всі завдання антитерористичної операції", і "суверенітет країни відновлено".

30 вересня Азербайджан визнав територіальну цілісність Вірменії.

. Невизнаний Нагірний Карабах має припинити своє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ підписав так званий глава регіону Самвел Шахраманян.