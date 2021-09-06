Азербайджан і Туреччина вперше проводять військові навчання у звільненому Карабаху
Джерело:Міноборони Азербайджану
Раніше Азербайджан та Туреччина уклали угоду про військове співробітництво. Тепер у Лачинському районі стартували спільні тактичні навчання з бойовою стрільбою.
Про перші військові навчання у звільненому Нагірному Карабаху повідомляє у мережі оборонне відомство Азербайджану.
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Військові навчання у Карабаху
Відповідно до угоди про військове співробітництво, укладеної між Азербайджаном і Туреччиною, в Лачинському районі проводять тактичні навчання з бойовою стрільбою.
Основною метою навчань є вдосконалення взаємодії та згуртованості при проведенні бойових операцій, зокрема розвиток навичок командирів з прийняття військових рішень і управління підрозділами.
Особливу увагу приділяють підвищенню навичок використання сучасної бойової техніки та інших військових засобів в умовах складного рельєфу місцевості.
Азербайджан та Туреччина проводять військові навчання в Карабаху / Міноборони Азербайджану
Протистояння Азербайджану та Вірменії щодо Нагірного Карабаху
- Конфлікт, який триває кілька десятиліть, спалахнув з новою силою у вересні 2020 року. Протягом 2 місяців йшли активні бойові дії.
- У листопаді Вірменія та Азербайджан за участі Росії підписали угоду про перемир'я. В Єревані цей крок назвали фактичною капітуляцією країни.
- Проте вже з літа 2021 року сторони періодично обмінюються звинуваченнями у провокаціях та обстрілами.