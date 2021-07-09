Азербайджанська SOCAR купила мережу заправок Glusco, яку пов'язують з Медведчуком, – ЗМІ

Новим власником мережі автозаправок Glusco стане компанія Socar New Energy Ltd, яка зареєстрована на Кіпрі. Вже підписали відповідну угоду. До слова, мережу АЗС пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком.

Тривалий час підбирали структуру угоди. Про це розповів топменеджер торговельної структури з Азербайджану.

До речі У ДФС пояснили відновлення роботи АЗС Glusco

Що передбачає угода

Домовленість передбачає викуп 100% Glusco Energy. Однак менеджер зазначив, щоб Socar могла почати роботу в Україні, потрібен дозвіл Антимонопольного комітету. Заяву слід подати протягом найближчих 10 днів.

Крім того, відповідно до європейського законодавства, Socar повинна мати схвалення антимонопольних органів Грузії, Туреччини та ще кількох країн, де компанія веде діяльність.

Що цьому передувало